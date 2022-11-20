Подоляк: россия тотально обворовывает центры украинской культуры

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"Хотите о культуре? россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью. Воровство, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия - это и есть истинное содержание современной "русской культуры", - написал он в Twitter.

Напомним

Российские оккупанты "передают в управление" севастопольскому музею мировой памятник древней культуры – заповедник "Каменная Могила", который расположен вблизи Мелитополя на Запорожье.