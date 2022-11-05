"Якби могли вкрасти, тягли б в росію": рашисти придумали передати Кам'яну Могилу кримському музею

Цитата

«Рашисти на Мелітопольщині згадали про Кам'яну Могилу. Якби могли вкрасти, то вже б тягли на росію, а так лише передають в управління севастопольському музею. Питання узгодив особисто путін. Цікаво, це вже маразм чи ще поки просто неадекватне сприйняття реальності», - написав Федоров.

Він зазначив, що Кам'яна Могила з'явилася в українських степах за тисячі років до виникнення росії, пережила кочові племена і нацистську навалу, тож деокупації від рашистів точно дочекається.

Доповнення

Внаслідок війни рф проти України пошкоджено вже щонайменше 161 об’єкт культурної спадщини.

Так, російські варвари розбили унікальний пам'ятник - половецькі кам'яні баби, які стояли на горі Кременець біля Ізюма тисячу років.