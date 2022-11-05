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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 26397 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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"Якби могли вкрасти, тягли б в росію": рашисти придумали передати Кам'яну Могилу кримському музею

"Якби могли вкрасти, тягли б в росію": рашисти придумали передати Кам'яну Могилу кримському музею

Київ • УНН

 • 610397 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Російські окупанти "передають в управління" севастопольському музею світову пам’ятку давньої культури – заповідник "Кам'яна Могила", який розташований поблизу Мелітополя на Запоріжжі. Про це поінформував у своєму Telegram мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

«Рашисти на Мелітопольщині згадали про Кам'яну Могилу. Якби могли вкрасти, то вже б тягли на росію, а так лише передають в управління севастопольському музею. Питання узгодив особисто путін. Цікаво, це вже маразм чи ще поки просто неадекватне сприйняття реальності», - написав Федоров.

Він зазначив, що Кам'яна Могила з'явилася в українських степах за тисячі років до виникнення росії, пережила кочові племена і нацистську навалу, тож деокупації від рашистів точно дочекається.

Доповнення

Внаслідок війни рф проти України пошкоджено вже щонайменше 161 об’єкт культурної спадщини.

Так, російські варвари розбили унікальний пам'ятник - половецькі кам'яні баби, які стояли на горі Кременець біля Ізюма тисячу років.

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