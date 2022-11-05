"Если бы могли украсть, тянули бы в россию": рашисты придумали передать Каменную Могилу крымскому музею

Цитата

«Рашисты на Мелитопольщине вспомнили о Каменной Могиле. Если бы могли украсть, то уже тянули бы на россию, а так только передают в управление севастопольскому музею. Вопрос согласовал лично путин. Интересно, это уже маразм или пока просто неадекватное восприятие реальности», - написал Федоров.

Он отметил, что Каменная Могила появилась в украинских степях за тысячи лет до возникновения россии, пережила кочевые племена и нацистское нашествие, поэтому деоккупации от рашистов точно дождется.

Дополнение

В результате войны рф против Украины поврежден уже по меньшей мере 161 объект объект культурного наследия.

Так, российские варвары разбили уникальный памятник - половецкие каменные бабы, стоявшие на горе Кременец около Изюма тысячу лет.