"Если бы могли украсть, тянули бы в россию": рашисты придумали передать Каменную Могилу крымскому музею
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российские оккупанты "передают в управление" севастопольскому музею мировой памятник древней культуры – заповедник "Каменная Могила", который расположен близ Мелитополя на Запорожье. Об этом проинформировал в своем Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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«Рашисты на Мелитопольщине вспомнили о Каменной Могиле. Если бы могли украсть, то уже тянули бы на россию, а так только передают в управление севастопольскому музею. Вопрос согласовал лично путин. Интересно, это уже маразм или пока просто неадекватное восприятие реальности», - написал Федоров.
Он отметил, что Каменная Могила появилась в украинских степях за тысячи лет до возникновения россии, пережила кочевые племена и нацистское нашествие, поэтому деоккупации от рашистов точно дождется.
Дополнение
В результате войны рф против Украины поврежден уже по меньшей мере 161 объект объект культурного наследия.
Так, российские варвары разбили уникальный памятник - половецкие каменные бабы, стоявшие на горе Кременец около Изюма тысячу лет.