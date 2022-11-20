Подоляк: росія тотально обкрадає центри української культури

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"Бажаєте про культуру? росія тотально обкрадає будь-які центри української культури, виносить геть усе з наших музеїв. Херсонські музеї розграбовані повністю. Крадіжка, мародерство, знищення чужої культурної спадщини – це і є справжній зміст сучасної "російської культури", - написав він у Twitter.

Нагадаємо

Російські окупанти "передають в управління" севастопольському музею світову пам’ятку давньої культури – заповідник "Кам'яна Могила", який розташований поблизу Мелітополя на Запоріжжі.