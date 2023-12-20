Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Заявления экс-советника Офиса Президента Алексея Арестовича, которые в последнее время он высказывает в интервью и своих соцсетях, - странные. Так, эксклюзивно для УНН, после пресс-конференции Президента, высказывания Арестовича прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Я же не врач, имеется в виду, не психолог, психотерапевт, психоаналитик, чтобы объяснить, что случилось с Арестовичем. Его нынешние заявления, безусловно, странные. Я считаю, если ты придерживаешься принципа, что есть Украина, которая является непосредственно жертвой военной агрессии, ты не можешь эту страну осуждать, что-то там находить. Ты можешь конструктивно говорить - надо принять более эффективные решения, но ты не можешь говорить - смотрите, как в россии сегодня, они там более свободны, что путин говорит, что наши народы братские. Нельзя себя так вести. Ты был в команде Офиса Президента, ты давал определенные сигналы в течение полутора лет войны. Безусловно, ты имеешь право комментировать, что там где-то неэффективные решения операционные, но ты должен при этом показывать, что Украина - это крутая страна. Все - заявил Подоляк.

Вместе с тем, он подтвердил, что Арестович сейчас находится за границей.

"Он (Арестович - ред.) за границей. Где он именно сейчас, я не знаю, я же не внешняя разведка", - улыбаясь, заметил Подоляк.

Также Подоляк рассказал, общается ли сейчас с Аристовичем.

"Я общался с ним до момента, пока у него не начались эти отклонения, деликатно так скажем", - подытожил Подоляк.

Офис Президента отправил Арестовича в отставку