Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии

Сейчас глобальный Запад стоит перед выбором: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии. Об этом написал в Telegram советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк и отметил, что выигрыш рф изменит судьбу не только Украины, передает УНН.

"Об очевидном. Но все еще не для всех... Так вот, экономика россии почти в 14 раз больше экономики Украины. Вместе с тем совокупные ресурсы антивоенной (демократической, проукраинской) коалиции значительно превышают российские, поэтому вопрос проигрыша рф не должен был бы вообще стоять", - отметил Подоляк.

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По его словам, "в то же время мы заходим на третий год полномасштабной войны, когда рф благодаря третьим странам и компаниям-прокладкам научилась обходить санкции, увеличила оборонный бюджет и вместе с Ираном и Северной Кореей активно развивает полноценный "террористический ОПК".

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У демократии нет времени на долгие дискуссии и бюрократию - сейчас глобальный Запад стоит перед выбором: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии, которая значительно уступает возможностям государств НАТО. Выигрыш рф изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где прав будет не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие. Если демократия не сможет защитить себя, политическая воля граждан на выборах будет очевидной - резюмировал Подоляк.

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