Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  1571 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
  •  94432 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  109610 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  109179 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  109947 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  166003 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  237955 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  237380 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  214529 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205744 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  186852 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157173 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  132944 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142557 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  149630 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности

Финские компании экспортируют продукцию военно-промышленного комплекса в россию вопреки санкциям, некоторые из них находятся под уголовным расследованием.

Новости Мира •   •  10331 просмотра
Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности

В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС

Израильский футболист Сагив Йехезкель был освобожден турецким судом после задержания за ношение нарукавной повязки с надписью в память о нападении боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  11571 просмотра
В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС

Ударил по голове из-за плача: мужчину в Киевской области арестовали за смерть двухмесячной дочери

Мужчина из Киевской области подозревается в том, что смертельно ударил своего ребенка, который плакал.

Криминал и ЧП •   •  11465 просмотра
Ударил по голове из-за плача: мужчину в Киевской области арестовали за смерть двухмесячной дочери

Работала на российские спецслужбы: в Николаеве задержали женщину, которая распространяла фейки о ВСУ

Служба безопасности Украины задержала 42-летнюю женщину в Николаеве за распространение пророссийской дезинформации под руководством российских спецслужб.

Криминал и ЧП •   •  10565 просмотра
Работала на российские спецслужбы: в Николаеве задержали женщину, которая распространяла фейки о ВСУ

Украинские нацгвардейцы в течение недели уничтожили 90 единиц военной техники оккупантов: видео

Национальная гвардия Украины за неделю уничтожила 90 единиц военной техники российских захватчиков, в том числе 26 танков, 12 БТР, 1 зенитно-ракетный комплекс.

Война •   •  17499 просмотра
Украинские нацгвардейцы в течение недели уничтожили 90 единиц военной техники оккупантов: видео

Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%

Согласно прогнозам, темпы роста экономики Китая замедлятся до 4,6% в 2024 году и 4,5% в 2025 году на фоне спада в сфере недвижимости и дефляционного давления.

Экономика •   •  14381 просмотра
Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%

За 2023 год Нацполиция Украины изъяла более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия и 1,8 миллиона боеприпасов

В 2023 году украинская полиция сообщила о 4 840 случаях незаконного оборота оружия, изъяв более 5 000 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы.

Криминал и ЧП •   •  12246 просмотра
За 2023 год Нацполиция Украины изъяла более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия и 1,8 миллиона боеприпасов

Четверо спасателей ранены в результате вражеского обстрела Станислава на Херсонщине

Четверо спасателей получили ранения в результате российской атаки на Станислав, Херсонской области.

Война •   •  18579 просмотра
Четверо спасателей ранены в результате вражеского обстрела Станислава на Херсонщине

рф стала самой санкционированной страной в истории - глава НАПК

россия стала самой санкционированной страной, против которой введено более 18 000 санкций из-за ее агрессии против Украины.

Политика •   •  16142 просмотра
рф стала самой санкционированной страной в истории - глава НАПК

Циклон "Белал" обрушился на французский остров Реюньон, есть первая жертва

Циклон "Белал" обрушился на остров Реюньон, в результате чего 1 человек погиб, а тысячи остались без воды и электроэнергии.

Новости Мира •   •  12775 просмотра
Циклон "Белал" обрушился на французский остров Реюньон, есть первая жертва