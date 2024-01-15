Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности

В Финляндии работают около 20-ти логистических компаний, через которые в рф поставляется продукция для предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает издание Yle, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в Финляндии действуют несколько компаний, управляемых или принадлежащих россиянам, которые поставляли в россию высокие технологии и другую продукцию. Клиенты этих компаний имеют связи с российской военной промышленностью или спецслужбами, например, с фсб.

В частности, речь идет о 20 небольших логистических компаниях, которые принадлежат выходцам из рф.

Как отмечает Yle, по данным таможни, эти компании экспортировали своим клиентам датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование, устройства анализа сигналов, синтезаторы частот, аксессуары для печатных плат, оптические устройства и вольтметры, детали двигателей, подшипники и клапаны.

Части аналогичного товара были обнаружены в уничтоженном российском оружии и транспортных средствах в Украине.

Издание добавляет, что начало войны было хорошим бизнесом для компаний, которые они изучали. Финансовая отчетность компаний показывает, что многие из них значительно увеличили свои продажи. Их совокупный оборот увеличился более чем вдвое в 2022 году.

По меньшей мере четыре компании, о которых пишет издание, являются объектами уголовного расследования.

Осенью 2023 года власти США добавили в санкционный список две финские компании. По данным Минторга страны, компании поставляли в россию комплектующие, которые должны были использоваться для создания беспилотных летательных аппаратов. Реальным заказчиком продукции была российская военная разведка гру.

По данным властей США, финские компании экспортировали в россию камеры для дронов, оптические фильтры и литиевые батареи. рф использует гражданские дроны в Украине, например, для разведки.

Француз, который проживает в Финляндии и владеет этими компаниями, сейчас находится под стражей. Финская полиция подозревает его в нарушении санкций.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину.

В частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. Добавил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.

"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.

Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования - Рувин