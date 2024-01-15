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Фінські компанії в обхід санкцій постачають до рф продукцію для військової промисловості

Фінські компанії в обхід санкцій постачають до рф продукцію для військової промисловості

Київ • УНН

 • 22197 перегляди

Фінські компанії експортують продукцію військово-промислового комплексу до росії всупереч санкціям, деякі з них перебувають під кримінальним розслідуванням.

У Фінляндії працюють близько 20-ти логістичних компаній, через які до рф постачається продукція для підпримств військово-промислового комплексу. Про це повідомляє видання Yle, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, у Фінляндії діють кілька компаній, що керуються або належать росіянам, які постачали до росії високі технології та іншу продукцію. Клієнти цих компаній мають зв'язки з російською військовою промисловістю чи спецслужбами, наприклад, із фсб.

Зокрема, мова йде про 20 невеличких логістичних компаній, які належать вихідцям з рф.

Як зазначає Yle, за даними митниці, ці компанії експортували своїм клієнтам датчики, дизельні двигуни, паливні насоси та трансмісійне обладнання, пристрої аналізу сигналів, синтезатори частот, аксесуари для друкованих плат, оптичні пристрої та вольтметри, деталі двигунів, підшипники та клапани.

Частини аналогічного товару було виявлено у знищеній російській зброї та транспортних засобах в Україні.

Видання додає, що початок війни був добрим бізнесом для компаній, які вони вивчали. Фінансова звітність компаній показує, що багато хто з них значно збільшив свої продажі. Їхній сукупний оборот збільшився більш ніж удвічі у 2022 році.

Щонайменше чотири компанії, що про які пише видання, є об'єктами кримінального розслідування.

Восени 2023 року влада США додала до списку санкцій дві фінські компанії. За даними Мінторгу країни, компанії постачали до росії комплектуючі, які мали використовуватися для створення безпілотних літальних апаратів. Реальним замовником продукції була російська військова розвідка гру.

За даними влади США, фінські компанії експортували до Росії камери для дронів, оптичні фільтри та літієві батареї. Росія використовує цивільні дрони в Україні, наприклад, для розвідки.

Француз, який проживає у Фінляндії та володіє цими компаніями, зараз перебуває під вартою. Фінська поліція підозрює його у порушенні санкцій.

Додатково

Директор Київського науков-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, росіяни шукають способи приховати той факт, що вони використовують іноземні компоненти у зброї, якою щоденно атакують Україну.

Зокрема, затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити. Додав, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.

Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін26.10.23, 10:22 • 155762 перегляди

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