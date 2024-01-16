Подоляк про вибір пере яким постав глобальний Захід: дати Україні необхідну допомогу чи безповоротно програти диктаторській росії

Зараз глобальний Захід стоїть перед вибором: дати Україні необхідну допомогу чи безповоротно програти диктаторській росії. Про це написав у Telegram радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк і наголосив, що виграш рф змінить долю не лише України, передає УНН.

"Про очевидне. Але все ще не для всіх… Так от, економіка росії майже в 14 разів більша за економіку України. Разом з тим сукупні ресурси антивоєнної (демократичної, проукраїнської) коаліції значно перевищують російські, тому питання програшу рф не мало б узагалі стояти", - зазначив Подоляк.

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За його словами, "водночас ми заходимо на третій рік повномасштабної війни, коли рф завдяки третім країнам та компаніям-прокладкам навчилася обходити санкції, збільшила оборонний бюджет і разом з Іраном та Північною Кореєю активно розвиває повноцінний "терористичний ОПК".

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У демократії немає часу на довгі дискусії та бюрократію – зараз глобальний Захід стоїть перед вибором: дати Україні необхідну допомогу чи безповоротно програти диктаторській Росії, яка значно поступається можливостям держав НАТО. Виграш рф змінить долю не лише України, а й системи міжнародної безпеки загалом, де рацію матиме не той, хто діє в межах закону, а той, хто здатен на більше насилля. Якщо демократія не зможе захистити себе, політична воля громадян на виборах буде очевидною