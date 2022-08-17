Подоляк назвал необходимые шаги для противодействия ядерному терроризму рф

Цитата

"Отличный первый шаг ООН: все визиты на ЗАЭС – только через Киев. рф, конечно, дает заднюю, потому что ей есть что скрывать. Вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности. Третьим – ультимативное требование к россии покинуть станцию. И наконец четвертый шаг – изгнания рф из Совета Безопасности", - отметил он.

Дополнение

42 страны призвали россию немедленно вывести войска с территории Запорожской АЭС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС.

российская федерация пытается обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, которая находится в захваченном городе Энергодар.