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Подоляк назвал необходимые шаги для противодействия ядерному терроризму рф

Киев • УНН

 • 156941 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал необходимые шаги для противодействия ядерному терроризму рф. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Подоляк назвал необходимые шаги для противодействия ядерному терроризму рф

Цитата

"Отличный первый шаг ООН: все визиты на ЗАЭС – только через Киев. рф, конечно, дает заднюю, потому что ей есть что скрывать. Вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности. Третьим – ультимативное требование к россии покинуть станцию. И наконец четвертый шаг – изгнания рф из Совета Безопасности", - отметил он.

Дополнение 

42 страны призвали россию немедленно вывести войска с территории Запорожской АЭС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС.

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