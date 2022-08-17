Подоляк назвав необхідні кроки для протидії ядерному тероризму рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав необхідні кроки для протидії ядерному тероризму рф. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
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"Відмінний перший крок ООН: усі візити на ЗАЕС – лише через Київ. рф, звісно, дає задню, бо їй є що приховувати. Другим кроком мають стати санкції щодо атомної промисловості. Третім – ультимативна вимога до росії залишити станцію. І нарешті четвертий крок – вигнання рф з Ради Безпеки", - зазначив він.
Доповнення
42 країни закликали росію негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності Запорізької АЕС.
російська федерація намагається звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС, яка знаходиться у захопленому місті Енергодар.