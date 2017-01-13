Подольский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело о массовых беспорядках под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Подольский районный суд Киева принял решение назначить к рассмотрению дело о массовых беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года на 14:00 19 января 2017 года, передает корреспондент УНН.
"Суд приходит к выводу, что обвинительный акт в данном производстве составлен в соответствии с требованиями закона ... Суд постановил отказать защитникам ... в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору на доработку", - заявил председательствующий судья Василий Бородий.
Председательствующий судья назначил к рассмотрению обвинительный акт на 19 января 14:00 2017 года.
Напомним, в конце июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту массовых беспорядков 31 августа 2015 года возле Верховной Рады Украины и передала дело в суд. Подозреваемым инкриминируют совершение преступлений по статьям о "массовых беспорядках", "сопротивление представителю власти", "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", а также о "незаконном обращении с оружием".
Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял кордон правоохранителей. По данным МВД, в сторону стражей порядка бросили боевую гранату.
В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, пострадал 141 человек, из них - 131 милиционер и боец Нацгвардии. После событий возле Рады правоохранители сообщали, что по делу о столкновениях под парламентом о подозрении сообщили 22 лицам. Силовики заявляли, что митинг под парламентом 31 августа организовали ВО "Свобода", "Радикальная партия" и ряд других объединений. Руководство ВО "Свобода" ранее неоднократно отвергало обвинения в причастности к организации столкновений.