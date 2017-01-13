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Подільський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо масових заворушень під ВР

Подільський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо масових заворушень під ВР

Київ • УНН

 • 10271 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Подільський районний суд Києва прийняв рішення призначити до розгляду справу щодо масових заворушень під Верховною Радою 31 серпня 2015 року на 14:00 19 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.

“Суд приходить до висновку, що обвинувальний акт у даному провадженні складений відповідно вимогам закону... Суд постановив відмовити захисникам... у задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору на доопрацювання”, — заявив головуючий суддя Василь Бородій.

Головуючий суддя призначив до розгляду обвинувальний акт на 19 січня 14:00 2017 року.

Нагадаємо, наприкінці липня Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень 31 серпня 2015 біля Верховної Ради України та передала справу до суду. Підозрюваним інкримінують вчинення злочинів за статтями про “масові заворушення”, “опір представникові влади”, “погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”, а також про “незаконне поводження зі зброєю”.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.

У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО “Свобода”, “Радикальна партія” й низка інших об’єднань. Керівництво ВО “Свобода” раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.

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