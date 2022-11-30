Кое-где до 80%: где есть свет в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Херсоне по микрорайонам электроснабжения возобновили от 10% до 80%. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в среду, 30 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Работы по возобновлению электроснабжения в Херсоне продолжаются", - сообщил Янушевич.
Детали
По словам главы ОВА, электропитанием обеспечены следующие микрорайоны города:
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- Таврический на 80%;
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- Остров на 70%;
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- Жилпоселок на 70%;
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- Центр на 75%;
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- ХБК на 50%;
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- Текстильный на 10%;
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- Северный на 60%.
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Дополнение
Свет в Херсон подали менее чем через две недели после освобождения.