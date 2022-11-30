Подекуди до 80%: де є світло у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Херсоні по мікрорайонах електропостачання відновили від 10% до 80%. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 30 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Роботи з відновлення електропостачання у Херсоні тривають", - повідомив Янушевич.
Деталі
Зі слів голови ОВА, електроживленням наразі забезпечені наступні мікрорайони міста:
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- Таврійський на 80%;
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- Острів на 70%;
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- Житлоселище на 70%;
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- Центр на 75%;
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- ХБК на 50%;
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- Текстильний на 10%;
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- Північний на 60%.
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Доповнення
Світло у Херсон подали менше ніж за два тижні після звільнення.