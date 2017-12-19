Налоговый Комитет ВР завтра рассмотрит восстановление возмещения НДС производителям масличных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Налоговый Комитет Верховной Рады Украины завтра рассмотрит законопроект о восстановлении экспортного возмещения НДС производителям масличных. Об этом во время Всеукраинского аграрного вече заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат Александр Бакуменко, передает УНН.
"Вместе с тем, хочу отметить, что Порошенко обратился с письмом к Парубию, в котором Глава государства подчеркивает необходимость устранения несогласованности по срокам применения операций сельскохозяйственной продукции", - отметил он.
Бакуменко напомнил, что скандальные изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС производителям сои, рапса и подсолнечника принято "подковёрно".
"7 декабря ВР приняла в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Он имел большой резонанс, ведь к указанному законопроекту, с нарушением регламента, народными депутатами внесены три поправки №№ 180, 181, 182.
Еще раз подчеркиваю - решение принималось Комитетом налоговой политики, не аграрным комитетом. К сожалению, депутаты получили сравнительную таблицу в сессионном зале за полчаса до рассмотрения. Причем объем таблицы составлял где-то 170 страниц, и обработать их просто было невозможно. И зал не поддержал те поправки, которые касались возмещения НДС. Но опять, с нарушением регламента, были повторно внесены правки с просьбой об их поддержании, среди них была и правка 180. Важно отметить, что во время объявления этих поправок не было сказано об их содержании, и депутаты даже не понимали, что голосуют за отмену возмещения НДС", - рассказал он.
Ранее УНН сообщал, что аграрии протестуют против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возврата НДС экспортерам подсолнечника, рапса и сои. По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшей из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.
При этом ущерб аграриев, по предварительным данным, составит 12 млрд грн. В знак протеста против кулуарного лоббизма интересов одной компании, аграрии перекрыли сегодня трассы в нескольких регионах Украины.