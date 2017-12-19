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Податковий Комітет ВР завтра розглядатиме відновлення відшкодування ПДВ виробникам олійних

Податковий Комітет ВР завтра розглядатиме відновлення відшкодування ПДВ виробникам олійних

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Податковий Комітет Верховної Ради України завтра розгляне законопроект про відновлення експортного відшкодування ПДВ виробникам олійних. Про це під час Всеукраїнського аграрного віче заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат Олександр Бакуменко, передає УНН.

“Разом з тим, хочу наголосити, що Порошенко звернувся з листом до Парубія, в якому Глава держави наголошує на необхідності усунення неузгодженості щодо термінів застосування операцій сільськогосподарської продукції”, — зазначив він.

Бакуменко нагадав, що скандальні зміни до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ виробникам сої, рапсу та соняшнику прийнято “підкилимно”.

“7 грудня ВР прийняла в цілому законопроект щодо внесення змін до Податкового Кодексу України. Він мав великий резонанс, адже до зазначеного законопроекту, із порушенням регламенту, народними депутатами внесено три правки №№ 180, 181, 182.

Ще раз наголошую — рішення приймалося Комітетом податкової політики, не аграрним Комітетом. На жаль, депутати отримали порівняльну таблицю у сесійній залі за півгодини до розгляду. При чому обсяг таблиці становив десь 170 сторінок, і опрацювати їх просто було неможливо. І зал не підтримав ті поправки, які стосувалися відшкодування ПДВ. Але знову, з порушенням регламенту, було повторно внесено правки з проханням про їх підтримання, серед них була і правка 180. Важливо зазначити, що під час оголошення цих правок не було сказано про їх зміст, і депутати навіть не розуміли, що голосують за скасування відшкодування ПДВ”, — розповів він.

Раніше УНН повідомляв, що аграрії протестують проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування повернення ПДВ експортерам соняшнику, ріпаку та сої. За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.

При цьому збиток аграріїв, за попередніми даним, становитиме 12 млрд грн. На знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї компанії, аграрії перекрили сьогодні траси у декількох регіонах України.

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