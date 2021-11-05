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Налоговики проводят обыски в здании Криворожского горсовета

Киев • УНН

 • 14878 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН.Сотрудники Государственной фискальной службы проводят 6 обысков в Кривом Роге и Днепре. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

Налоговики проводят обыски в здании Криворожского горсовета

Детали

Отмечается, что обыски проводятся в домах бывших чиновников и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения. Нарушения касаются периода 2010-2020 годов.

В ГФС информируют, что ранее сотрудники ведомства установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета, вместе с подконтрольными подрядчиками, сотен миллионов гривен бюджетных средств.

О подозрении в совершении противоправных действий, связанных с хищением в 2019 — 2020 году средств бюджета Кривого Рога, следователи ГФС сообщили двум лицам из числа установленной группы лиц — директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.

Указанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта свыше двух сотен дорог по всему городу, который фактически не исполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривой Рог от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.

Напомним

В сентябре 2019 года, в Кривом Роге правоохранители провели обыски у здания горсовета. Сообщалось, что обыски проводят сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

Также в 2017 году правоохранители проводили обыски в Криворожском городском совете в рамках уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств, злоупотребления служебным положением, уклонения от уплаты налогов и служебной халатности.

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