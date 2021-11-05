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Податківці проводять обшуки у будівлі Криворізької міськради

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Співробітники Державної фіскальної служби проводять 6 обшуків у Кривому Розі та Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає УНН.

Податківці проводять обшуки у будівлі Криворізької міськради

Деталі

Наголошується, що обшуки проводяться в помешканнях колишніх посадовців та в приміщенні Криворізької міської ради з метою отримання документальних доказів вчинення кримінального правопорушення. Порушення стосуються періоду 2010-2020 років.

У ДФС інформують, що раніше співробітники відомства встановили факти розтрати службовими особами Криворізької міськради, разом із підконтрольними підрядниками, сотень мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про підозру у вчиненні протиправних дій, пов’язаних із розкраданням у 2019 — 2020 року коштів бюджету Кривого Рогу, слідчі ДФС повідомили двом особам з числа встановленої групи осіб — директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника.

Вказані особи підозрюються у розкраданні бюджетних коштів на нібито проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системній підробці документів про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.

Нагадаємо

У вересні 2019 року, у Кривому Розі правоохоронці провели обшуки у будівлі міськради. Повідомлялося, що обшуки проводять співробітники прокуратури та управління захисту економіки.

Також у 2017 році правоохоронці проводили обшуки у Криворізькій міській раді в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків та службової недбалості.

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