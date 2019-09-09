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У міськраді Кривого Рогу правоохоронці проводять обшуки

У міськраді Кривого Рогу правоохоронці проводять обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Кривому Розі правоохоронці проводять обшуки у будівлі міськради. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Інформацію про обшуки ЗМІ підтвердили в мерії Кривого Рогу у відповідь на запит.

“За даними з мерії, співробітники виконкому „надали всі необхідні документи“ правоохоронцям. У мерії міста заявили, що з 2015 року в підрозділах міськради було здійснено близько 300 перевірок, ніяких порушень не було виявлено”, — йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що в обласній прокуратурі підтвердили сам факт проведення обшуків, але повідомили, що наразі не коментують, з якою справою вони пов’язані.

Окрім того, повідомляється, що обшуки проводять співробітники прокуратури та управління захисту економіки.

Нагадаємо, у 2017 році правоохоронці проводили обшуки у Криворізькій міській раді в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків та службової недбалості.

Українські Національні Новини

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