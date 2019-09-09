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В горсовете Кривого Рога правоохранители проводят обыски

В горсовете Кривого Рога правоохранители проводят обыски

Киев  •  УНН

 • 9435 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Кривом Роге правоохранители проводят обыски в здании горсовета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Информацию об обысках СМИ подтвердили в мэрии Кривого Рога в ответ на запрос.

"По данным из мэрии, сотрудники исполкома "предоставили все необходимые документы" правоохранителям. В мэрии города заявили, что с 2015 года в подразделениях горсовета было совершено около 300 проверок, никаких нарушений не было выявлено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в областной прокуратуре подтвердили сам факт проведения обысков, но сообщили, что пока не комментируют, с каким делом они связаны.

Кроме того, сообщается, что обыски проводят сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

Напомним, в 2017 году правоохранители проводили обыски в Криворожском городском совете в рамках уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств, злоупотребления служебным положением, уклонения от уплаты налогов и служебной халатности.

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