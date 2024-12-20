Внесение законопроекта о сроках службы военнослужащих отложено из-за необходимости подготовки резервов - Минобороны
Киев • УНН
Министерство обороны подготовило законопроект о четких сроках службы военнослужащих, но его внесение отложено. Причина - отсутствие достаточных резервов для замены бойцов на фронте.
Законопроект об установлении четких сроков службы для военнослужащих практически готов и будет передан в Верховную Раду через Кабинет Министров. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время заседания Рады, передает УНН.
Детали
"Наш законопроект практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет Министров", - сказал Гаврилюк.
Однако, по его словам, внесение законопроекта пока отложено из-за необходимости подготовить резервы для замены военных, находящихся сейчас на линии фронта.
"Пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто сейчас воюет на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", — подытожил Гаврилюк.
Дополнение
Ранее секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года.
В июле этого года спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявлял, что Министерство обороны не знает, возможна ли сейчас демобилизация, поскольку это зависит от очень теоретических и практических факторов.
18 декабря Министр обороны Рустем Умеров, комментируя вопрос о разработке законопроекта о ротации и демобилизации, отметил, что в этом направлении работают. Также он подчеркнул, что приоритет сейчас - оборона Украины.