Под огнем ВСН РФ ряд общин Днепропетровщины: разбиты 15 частных домов, предприятие и музей

Оккупанты били боеприпасами из «шахедов», направляли удары из артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Пострадали три женщины и 52-летний мужчина.

Пишет УНН со ссылкой на руководителя ДнипроОВА Сергея Лысака.

Детали

Враг в течение дня забрасывал Никопольщину боеприпасами с БпЛА и бил по району из артиллерии. Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

По данным ТГ-канала Сергея Лысака, возникло несколько возгораний. Уже известно, что повреждены пожарная часть, музей, админздание, транспортное предприятие, линия электропередач.

Есть пострадавшие: три женщины и 52-летний мужчина, они будут лечиться дома, передает ДнипроОВА.

Напомним

Защитники сбили четыре «шахеды» над Днепропетровщиной во время ночной атаки.

Ночью на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа «Shahed-136/131». Днем 29 августа вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, пострадавших нет.

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