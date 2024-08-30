Под огнем ВСН РФ ряд общин Днепропетровщины: разбиты 15 частных домов, предприятие и музей
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Никопольский район из дронов и артиллерии. Повреждены 15 частных домов, предприятие и музей. Пострадали 4 человека, которые будут лечиться дома.
Оккупанты били боеприпасами из «шахедов», направляли удары из артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Пострадали три женщины и 52-летний мужчина.
Пишет УНН со ссылкой на руководителя ДнипроОВА Сергея Лысака.
Детали
Враг в течение дня забрасывал Никопольщину боеприпасами с БпЛА и бил по району из артиллерии. Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.
По данным ТГ-канала Сергея Лысака, возникло несколько возгораний. Уже известно, что повреждены пожарная часть, музей, админздание, транспортное предприятие, линия электропередач.
Есть пострадавшие: три женщины и 52-летний мужчина, они будут лечиться дома, передает ДнипроОВА.
Напомним
Защитники сбили четыре «шахеды» над Днепропетровщиной во время ночной атаки.
Ночью на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа «Shahed-136/131». Днем 29 августа вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, пострадавших нет.
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