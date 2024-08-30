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Під вогнем зс рф низка громад Дніпропетровщини: потрощені 15 приватних осель, підприємство і музей

Київ • УНН

 • 21001 перегляди

Окупанти обстріляли Нікопольський район з дронів та артилерії. Пошкоджено 15 приватних будинків, підприємство і музей. Постраждали 4 людини, які лікуватимуться вдома.

Окупанти били боєприпасами з "шахедів", направляли удари з артилерії по Нікопольскій, Марганецькій і Червоногригорівській громадам. Постраждали три жінки і 52-річний чоловік.

Пише УНН із посиланням на керівника ДніпроОВА Сергія Лисака.

Деталі

Ворог протягом дня закидував Нікопольщину боєприпасами з БпЛА і гатив по району з артилерії.  Під ударами знаходилися Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.

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За даними ТГ-канала Сергія Лисака,  виникло декілька займань. Вже відомо, що пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач.

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Є постраждалі: три жінки і 52-річний чоловік, вони лікуватимуться вдома, передає ДніпроОВА.

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Нагадаємо 

Оборонці збили чотири "шахеди" над Дніпропетровщиною під час нічної атаки.

Уночі на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed-136/131". Вдень 29 серпня ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.

Ситуація на Харківщині: ворог продовжує обстрілювати прикордоння 30.08.24, 14:59 • 15846 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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