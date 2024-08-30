Під вогнем зс рф низка громад Дніпропетровщини: потрощені 15 приватних осель, підприємство і музей
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Нікопольський район з дронів та артилерії. Пошкоджено 15 приватних будинків, підприємство і музей. Постраждали 4 людини, які лікуватимуться вдома.
Окупанти били боєприпасами з "шахедів", направляли удари з артилерії по Нікопольскій, Марганецькій і Червоногригорівській громадам. Постраждали три жінки і 52-річний чоловік.
Пише УНН із посиланням на керівника ДніпроОВА Сергія Лисака.
Деталі
Ворог протягом дня закидував Нікопольщину боєприпасами з БпЛА і гатив по району з артилерії. Під ударами знаходилися Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.
За даними ТГ-канала Сергія Лисака, виникло декілька займань. Вже відомо, що пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач.
Є постраждалі: три жінки і 52-річний чоловік, вони лікуватимуться вдома, передає ДніпроОВА.
Нагадаємо
Оборонці збили чотири "шахеди" над Дніпропетровщиною під час нічної атаки.
Уночі на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed-136/131". Вдень 29 серпня ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.
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