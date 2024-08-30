На Миколаївщині вночі знищили два ворожі "шахеди"
Київ • УНН
Уночі на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed-136/131". Вдень 29 серпня ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.
У Миколаївській області вночі знищено два ворожі ударні дрони типу Shahed, минулої доби ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
У ніч на 30 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed-136/131"
Удень, 29 серпня, о 12:08 під ворожими артилерійськими обстрілами, зі слів голови ОВА, перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
12 з 18 російських "шахедів" збили вночі, 4 втрачено, ворог вдарив "Іскандером"30.08.24, 08:57 • 16637 переглядiв