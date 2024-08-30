12 з 18 російських "шахедів" збили вночі, 4 втрачено, ворог вдарив "Іскандером"
Київ • УНН
Сили оборони відбили нічну атаку російських дронів. З 18 запущених "Шахедів" 12 було збито, 4 втрачено, також була запущена балістична ракета "Іскандер-М" з Криму.
У небі над Україною вночі збито 12 з 18 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, чотири - локаційно втрачені, ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму, повідомив у п'ятницю командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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У ніч на 30 серпня, за даними Олещука, ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у рф.
У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА "Shahed-131/136", чотири – локаційно втрачені (упали самостійно). Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях
З його слів, залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
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