12 из 18 российских "шахедов" сбили ночью, 4 потеряно, враг ударил "Искандером"
Киев • УНН
Силы обороны отбили ночную атаку российских дронов. Из 18 запущенных «Шахедов» 12 были сбиты, 4 потеряны, также была запущена баллистическая ракета «Искандер-М» из Крыма.
В небе над Украиной ночью сбиты 12 из 18 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, четыре - локационно потеряны, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма, сообщил в пятницу командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.
Детали
В ночь на 30 августа, по данным Олещука, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска в рф.
В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре - локационно потеряны (упали самостоятельно). Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях
По его словам, привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
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