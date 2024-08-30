12 из 18 российских "шахедов" сбили ночью, 4 потеряно, враг ударил "Искандером"

В небе над Украиной ночью сбиты 12 из 18 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, четыре - локационно потеряны, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма, сообщил в пятницу командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 30 августа, по данным Олещука, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска в рф.

В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре - локационно потеряны (упали самостоятельно). Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях - сообщил Олещук в Telegram.

По его словам, привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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