В Полтавской области враг ночью дронами атаковал промышленный объект
Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по промышленному объекту в Полтавской области. По сообщению главы ОВА, в результате атаки никто не пострадал.
Ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по промышленному объекту в Полтавской области, никто не пострадал, сообщил в пятницу глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал
На Полтавщині у лікарні померли троє постраждалих від ворожої атаки27 августа 2024, 08:48 • 17215 просмотров