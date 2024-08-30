На Полтавщині ворог вночі дронами атакував промисловий об'єкт
Київ • УНН
Вночі російські війська завдали ударів безпілотниками по промисловому об'єкту в Полтавській області. За повідомленням голови ОВА, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Уночі російські війська завдали ударів безпілотниками по промисловому об'єкту в Полтавській області, ніхто не постраждав, повідомив у п'ятницю голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, пише УНН.
Уночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині. У результаті атаки, на щастя, ніхто не постраждав
На Полтавщині у лікарні померли троє постраждалих від ворожої атаки27.08.24, 11:48 • 17732 перегляди