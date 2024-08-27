На Полтавщині у лікарні померли троє постраждалих від ворожої атаки
Київ • УНН
Троє цивільних, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки у Полтавській області, померли в лікарні. Лікарі продовжують боротися за життя ще двох поранених.
У Полтавській області померли в лікарні троє цивільних, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки 26 серпня, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у вівторок, пише УНН.
На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким. За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися
Ворог обстріляв промисловий об'єкт на Полтавщині: п'ятеро постраждалих26.08.24, 07:49 • 37346 переглядiв