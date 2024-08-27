На Полтавщині у лікарні померли троє постраждалих від ворожої атаки

У Полтавській області померли в лікарні троє цивільних, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки 26 серпня, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у вівторок, пише УНН.

На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким. За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися