Ворог обстріляв промисловий об'єкт на Полтавщині: п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині. Внаслідок атаки травмовано п'ятеро людей, мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Російські війська здійснили удар по промисловому об'єкту на Полтавщині, внаслідок чого травмовано п'ятьох людей. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
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Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.
На Полтавщині ППО працює по ворожому дрону-розвіднику - Повітряні сили23.08.24, 12:37 • 21205 переглядiв