На Полтавщині ППО працює по ворожому дрону-розвіднику - Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про успішну роботу протиповітряної оборони в Полтавській області. Було збито розвідувальний безпілотний літальний апарат противника.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу протиповітряної оборони в Полтавській області по ворожому розвідувальному безпілотному літальному апарату, пише УНН.
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"Полтавська область - робота ППО по розвідувальному БПЛА!" - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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У ПС ЗСУ повідомляли, що на Полтавщині під час нічної ракетно-дронової атаки російських військ збивали ворожі цілі.