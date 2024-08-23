На Полтавщині ППО працює по ворожому дрону-розвіднику - Повітряні сили

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Київ • УНН

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Повітряні сили ЗСУ повідомили про успішну роботу протиповітряної оборони в Полтавській області. Було збито розвідувальний безпілотний літальний апарат противника.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу протиповітряної оборони в Полтавській області по ворожому розвідувальному безпілотному літальному апарату, пише УНН.

Деталі

"Полтавська область - робота ППО по розвідувальному БПЛА!" - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Доповнення

У ПС ЗСУ повідомляли, що на Полтавщині під час нічної ракетно-дронової атаки російських військ збивали ворожі цілі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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