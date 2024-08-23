На Полтавщине ПВО работает по вражескому дрону-разведчику - Воздушные силы
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об успешной работе противовоздушной обороны в Полтавской области. Был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат противника.
Воздушные силы ВСУ сообщили о работе противовоздушной обороны в Полтавской области по вражескому разведывательному беспилотному летательному аппарату, пишет УНН.
Детали
«Полтавская область - работа ПВО по разведывательному БПЛА!» - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Дополнение
В ПС ВСУ сообщали, что на Полтавщине во время ночной ракетно-дроновой атаки российских войск сбивали вражеские цели.