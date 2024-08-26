Враг обстрелял промышленный объект на Полтавщине: пятеро пострадавших

Российские войска совершили удар по промышленному объекту на Полтавщине, в результате чего травмированы пять человек. Об этом сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек. говорится в сообщении

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до официального отбоя.

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