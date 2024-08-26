Враг обстрелял промышленный объект на Полтавщине: пятеро пострадавших
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по промышленному объекту на Полтавщине. В результате атаки травмированы пять человек, жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Российские войска совершили удар по промышленному объекту на Полтавщине, в результате чего травмированы пять человек. Об этом сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Детали
Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до официального отбоя.
На Полтавщині ППО працює по ворожому дрону-розвіднику - Повітряні сили23 августа 2024, 09:37 • 20715 просмотров