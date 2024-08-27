В Полтавской области в больнице умерли трое пострадавших от вражеской атаки
Киев • УНН
Трое гражданских, пострадавших в результате массированной вражеской атаки в Полтавской области, умерли в больнице. Врачи продолжают бороться за жизнь еще двух раненых.
В Полтавской области умерли в больнице трое гражданских, пострадавших в результате массированной вражеской атаки 26 августа, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин во вторник, пишет УНН.
К сожалению, в больнице умерли трое гражданских людей, которые вчера пострадали в результате массированной вражеской атаки. Соболезнования семьям и близким. За жизнь еще двух человек врачи продолжают бороться
Ворог обстріляв промисловий об'єкт на Полтавщині: п'ятеро постраждалих26 августа 2024, 04:49 • 36603 просмотра