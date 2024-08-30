В Николаевской области ночью уничтожили два вражеских "шахеда"
Киев • УНН
Ночью на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа «Shahed-136/131». Днем 29 августа вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, пострадавших нет.
В Николаевской области ночью уничтожены два вражеских ударных дрона типа Shahed, за прошедшие сутки вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В ночь на 30 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два БпЛА типа "Shahed-136/131"
Днем, 29 августа, в 12:08 под вражескими артиллерийскими обстрелами, по словам главы ОВА, находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.
12 з 18 російських "шахедів" збили вночі, 4 втрачено, ворог вдарив "Іскандером"30 августа 2024, 05:57 • 9178 просмотров