Под Киевом мужчина во время ссоры устроил стрельбу: один человек погиб, еще один - ранен

15:53 • 3218 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 12327 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 19856 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 124499 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 78920 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 141478 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 149197 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 130393 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 106541 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 37391 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 12340 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 45640 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 141519 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 149232 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 130419 просмотра
Под Киевом мужчина во время ссоры устроил стрельбу: один человек погиб, еще один - ранен

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В Фастове мужчина застрелил 28-летнего сына и ранил отца после ссоры. Нападавший задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Под Киевом мужчина во время ссоры устроил стрельбу: один человек погиб, еще один - ранен

В Фастове Киевской области мужчина открыл огонь по отцу и сыну во время конфликта, есть погибший, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Событие произошло 31 августа в Фастове. После словесной перепалки мужчина поехал домой, взял оружие и вернулся к оппонентам. В результате он произвел несколько выстрелов в отца и 28-летнего сына. Младший из пострадавших скончался в больнице, его отец до сих пор борется за жизнь под наблюдением медиков.

В Тернополе произошла стрельба возле детской площадки, причастен подросток - полиция08.08.25, 10:34 • 3453 просмотра

Оружие изъято, а нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении в покушении на убийство двух лиц, умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Стрельба во Львове: мужчина открыл огонь после преследования - Зинкевич31.08.25, 21:51 • 5888 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Киевская область
Fastiv