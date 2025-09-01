Под Киевом мужчина во время ссоры устроил стрельбу: один человек погиб, еще один - ранен
Киев • УНН
В Фастове мужчина застрелил 28-летнего сына и ранил отца после ссоры. Нападавший задержан, ему грозит пожизненное заключение.
В Фастове Киевской области мужчина открыл огонь по отцу и сыну во время конфликта, есть погибший, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Событие произошло 31 августа в Фастове. После словесной перепалки мужчина поехал домой, взял оружие и вернулся к оппонентам. В результате он произвел несколько выстрелов в отца и 28-летнего сына. Младший из пострадавших скончался в больнице, его отец до сих пор борется за жизнь под наблюдением медиков.
Оружие изъято, а нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении в покушении на убийство двух лиц, умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.
