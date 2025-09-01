Під Києвом чоловік під час сварки влаштував стрілянину: один чоловік загинув, ще один - поранений

У Фастові, що на Київщині, чоловік відкрив вогонь по батькові та сину під час конфлікту, є загиблий, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Подія сталася 31 серпня у Фастові. Після словесної суперечки чоловік поїхав додому, взяв зброю та повернувся до опонентів. У результаті він здійснив кілька пострілів у батька та 28-річного сина. Молодший з потерпілих помер у лікарні, його батько досі бореться за життя під наглядом медиків.

Зброю вилучено, а нападника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру за замах на вбивство двох осіб, умисне вбивство та незаконне зберігання зброї. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

