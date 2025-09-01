Під Києвом чоловік під час сварки влаштував стрілянину: один чоловік загинув, ще один - поранений

$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 4198 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 13910 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 21590 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 133344 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 83005 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 148755 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 156234 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 135707 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 110603 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 37685 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
52%
745мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 109498 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 108666 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 96888 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 94686 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 87139 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 13920 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 49578 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 148815 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 156292 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 135748 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 23473 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 153384 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 282657 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 302708 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 297067 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Bild
Мі-8

Під Києвом чоловік під час сварки влаштував стрілянину: один чоловік загинув, ще один - поранений

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

У Фастові чоловік застрелив 28-річного сина та поранив батька після сварки. Нападника затримано, йому загрожує довічне ув'язнення.

Під Києвом чоловік під час сварки влаштував стрілянину: один чоловік загинув, ще один - поранений

У Фастові, що на Київщині, чоловік відкрив вогонь по батькові та сину під час конфлікту, є загиблий, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Подія сталася 31 серпня у Фастові. Після словесної суперечки чоловік поїхав додому, взяв зброю та повернувся до опонентів. У результаті він здійснив кілька пострілів у батька та 28-річного сина. Молодший з потерпілих помер у лікарні, його батько досі бореться за життя під наглядом медиків.

У Тернополі сталася стрілянина біля дитячого майданчика, причетний підліток - поліція08.08.25, 10:34 • 3453 перегляди

Зброю вилучено, а нападника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру за замах на вбивство двох осіб, умисне вбивство та незаконне зберігання зброї. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Стрілянина у Львові: чоловік відкрив вогонь після переслідування - Зінкевич31.08.25, 21:51 • 5908 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Київська область
Фастів