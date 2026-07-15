Под Киевом мужчина угрожает прыгнуть с окна 22-го этажа
Киев • УНН
В Броварах мужчина угрожает прыгнуть с окна 22-го этажа. Мэр призвал жителей убрать автомобили, чтобы спасатели могли подъехать.
В Броварах под Киевом мужчина угрожает прыгнуть с окна 22-го этажа, передает корреспондент УНН.
Детали
Как сообщил корреспондент УНН, около 30-40 минут назад мужчина в доме на улице Черновола Вячеслава пригрозил прыгнуть с окна 22-го этажа.
На месте сейчас находятся правоохранители и экстренные службы.
Мэр Игорь Сапожко призвал жителей дома по ул. Черновола Вячеслава, 6а убрать автомобили, припаркованные возле дома.
Спасатели не могут подъехать и оказать помощь человеку на 22 этаже