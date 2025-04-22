Под дроновый удар рф в Харькове попал еще один район: в городе новая серия взрывов

В Харькове прозвучала еще серия взрывов, предварительно атакован Салтовский район, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

В Харькове - серия взрывов. Предварительно, БпЛА был атакован Салтовский район города - написал Синегубов.

Мэр города Терехов сообщил о пяти дополнительных вражеских ударах по Харькову, после первых пяти, о которых сообщал ранее.

В Харькове уже серия взрывов: россияне массированно атаковали город дронами, есть пострадавший