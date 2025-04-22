Під дроновий удар рф у Харкові потрапив ще один район: у місті нова серія вибухів
Київ • УНН
У Харкові пролунала серія вибухів, попередньо атаковано Салтівський район. Мер Терехов повідомив про 5 додаткових удари по місту.
У Харкові пролунала ще серія вибухів, попередньо атаковано Салтівський район, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
У Харкові - серія вибухів. Попередньо, БпЛА був атакований Салтівський район міста
Мер міста Терехов повідомив про п'ять додаткових ворожих удари по Харкову, після перших п'яти, про які повідомляв раніше.
У Харкові вже серія вибухів: росіяни масовано атакували місто дронами, є постраждалий22.04.25, 13:23 • 8906 переглядiв