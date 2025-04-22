Під дроновий удар рф у Харкові потрапив ще один район: у місті нова серія вибухів

У Харкові пролунала ще серія вибухів, попередньо атаковано Салтівський район, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

У Харкові - серія вибухів. Попередньо, БпЛА був атакований Салтівський район міста - написав Синєгубов.

Мер міста Терехов повідомив про п'ять додаткових ворожих удари по Харкову, після перших п'яти, про які повідомляв раніше.

У Харкові вже серія вибухів: росіяни масовано атакували місто дронами, є постраждалий