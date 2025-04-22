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У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
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09:55 • 10827 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

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The Guardian

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SAR-Lupe

Під дроновий удар рф у Харкові потрапив ще один район: у місті нова серія вибухів

Київ • УНН

 • 2332 перегляди

У Харкові пролунала серія вибухів, попередньо атаковано Салтівський район. Мер Терехов повідомив про 5 додаткових удари по місту.

Під дроновий удар рф у Харкові потрапив ще один район: у місті нова серія вибухів

У Харкові пролунала ще серія вибухів, попередньо атаковано Салтівський район, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

У Харкові - серія вибухів. Попередньо, БпЛА був атакований Салтівський район міста

- написав Синєгубов.

Мер міста Терехов повідомив про п'ять додаткових ворожих удари по Харкову, після перших п'яти, про які повідомляв раніше.

У Харкові вже серія вибухів: росіяни масовано атакували місто дронами, є постраждалий22.04.25, 13:23 • 8906 переглядiв

Юлія Шрамко

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