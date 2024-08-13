Почти половина из боев на фронте состоялась на Покровском направлении. Враг атаковал вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска - Генштаб

На фронте с начала суток состоялось 80 боевых столкновений, почти половина из которых - на Покровском направлении. На Харьковском направлении враг совершил 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 13 августа, передает УНН.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Почти половина из них зафиксирована на Покровском направлении", - говорится в сообщении Генштаба.

От обстрелов с территории рф и дальше страдают приграничные села и поселки Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Новые Вирки, Мануховка, Возрожденовское, Карповичи, Прогресс и Блешня. К тому же, оккупанты нанесли авиаудары по Рясному, Новым Выркам, Ворожбе, Белополью, Любимовке, Беловодам, Радьковке, Юнаковке, Сумах и Басовке - всего сбросили 31 управляемую авиабомбу.

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По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг совершил 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска. В районе последнего до сих пор продолжаются два из этих боестолкновений.

На Купянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия шесть раз штурмовала позиции наших защитников возле Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боев завершены, один - продолжается. Неуправляемыми авиаракетами оккупанты били неподалеку от Сергеевки.

На Северском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений. Враг наступал вблизи Спирного и Верхнекаменского. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения неподалеку Часового Яра. Еще одну атаку, в районе Белой горы, наши воины остановили.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до четырех. Возле Торецка и Железного отбито по одной атаке, бои продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов, сбросив семь КАБов на Торецк.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное и Скучное. Силы обороны сдерживают натиск войск рф и отбили 22 атаки, 14 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес четыре авиаудара по Александрополю и Гродовке.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Красногоровки и Константиновки, где потерпели поражение.

На Ореховском направлении противник, задействовав авиацию, ударил 30-ю НАРами по району населенного пункта Белогорье.

На Приднепровском направлении россияне не имели успеха пять раз атакуя позиции наших войск. Ударили 15-ю неуправляемыми ракетами по Николаевке.

На других направлениях фронта ситуация без особых изменений.