Еще плюс 1160 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 593 160 человек личного состава и 8455 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 593 160 человек, 8455 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 593 160 (+1160) человек,
- танков - 8455 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 16385 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 16764 (+36) ед,
- РСЗО - 1146 (+0) ед,
- средств ППО - 920 (+1) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13491 (+19),
- крылатых ракет - 2426 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22649 (+59) ед,
- специальной техники - 2806 (+5).
Українська ППО збила 30 із 38 ворожих ударних дронів під час масованої атаки13 августа 2024, 04:25 • 22790 просмотров
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
Эксклюзив