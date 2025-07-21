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Почти половина из 101 боя на фронте сосредоточена на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 101 боевом столкновении на фронте по состоянию на 16:00 21 июля. Почти половина боев произошла на Покровском и Лиманском направлениях, где продолжаются интенсивные столкновения.

Почти половина из 101 боя на фронте сосредоточена на двух направлениях - Генштаб

Почти половина из 101 боя на фронте сегодня произошла на двух направлениях - на Покровском и Лиманском, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 21 июля, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

В течение суток противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Горки, Шалыгино, Степок, Студенок, Хлебороб, Марьино Сумской области; Тимофеевка, Лемищино Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 10 атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.

На Купянском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодези, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Сиверском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дылеевки, Романовки, Александро-Калиново и в сторону Катериновки и Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономическое, Лысовка, Зверово, в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боя продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами, которые атаковали в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.

Украинские войска истощают врага, по данным Генштаба, вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Войска РФ потеряли 1170 солдат и 54 артсистемы за сутки – Генштаб21.07.25, 07:54 • 3506 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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