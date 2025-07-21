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Майже половина зі 101 бою на фронті зосереджена на двох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 101 бойове зіткнення на фронті станом на 16:00 21 липня. Майже половина боїв відбулася на Покровському та Лиманському напрямках, де тривають інтенсивні зіткнення.

Майже половина зі 101 бою на фронті зосереджена на двох напрямках - Генштаб

Майже половина зі 101 бою на фронті сьогодні сталася на двох напрямках - на Покровському та Лиманському, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 21 липня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Протягом доби противник з території рф, як вказано, завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Гірки, Шалигине, Степок, Студенок, Хлібороб, Мар’їне Сумської області; Тимофіївка, Леміщине Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 10 атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 177 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби боєзіткнень не відбувалося.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового та в бік Катеринівки й Плещіївки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два бої тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Кам’янського, крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами які атакували в бік населеного пункту Придніпровське. Противник успіху не мав.

Українські війська виснажують ворога, за даними Генштабу, вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Війська рф втратили 1170 солдатів та 54 артсистеми за добу - Генштаб21.07.25, 07:54 • 3508 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Tesla
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