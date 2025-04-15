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Почти половина боев - на Покровском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 4168 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений, почти половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 119 авиационных ударов и применил 3275 дронов-камикадзе.

Почти половина боев - на Покровском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 99 боев, почти половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 15 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 14 апреля, пишет УНН.

В целом, в течение прошлых суток зафиксировано 99 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3275 дронов-камикадзе и осуществили 6590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЭБ и два другие важные объекты противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надия, Новое, Катериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григоровка.

На Сиверском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от населенных пунктов Озаряновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Суха Балка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степовое, Лобковое и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили две вражеские попытки продвижения вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 56 авиационных ударов, сбросил 89 управляемых бомб, совершил 436 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

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