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The Guardian

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Майже половина боїв - на Покровському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 4190 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, майже половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 119 авіаційних ударів та застосував 3275 дронів-камікадзе.

Майже половина боїв - на Покровському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу

Минулої доби на фронті сталося 99 боїв, майже половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 15 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 14 квітня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три РЛС/РЕБ та два інші важливі об’єкти противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просування уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 - з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині12.04.25, 11:46 • 13458 переглядiв

Юлія Шрамко

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