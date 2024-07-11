В Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая наладила нелегальное производство и сбыт измельченного табака. Во время обысков правоохранители изъяли почти две тонны контрафактного товара. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Как сообщили в БЭБ, следствие установило четырех полтавчан, которые в составе организованной преступной группы осуществляли переработку листового табака с помощью специального оборудования. Впоследствии без соответствующих разрешительных документов готовую продукцию фасовали для дальнейшей продажи.

Отправку контрафактной продукции по всей Украине члены преступной группы осуществляли со склада в соседней области

"Детективы провели 16 санкционированных обысков на складах и в помещениях подозреваемых. В результате изъяли более 1,7 тонн измельченного табака в мешках и оборудование для его переработки", - отметили в БЭБ.

Добавили, что сейчас материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

"В свое время была идея создания тематического реестра по производителям. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть. Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), заключение здесь и сейчас. Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе", - отметил Рувин.