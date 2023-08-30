Начнет действовать с 1 сентября: Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Норвегией

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“Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, в которых фактически действует „транспортный безвиз“ — сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится бездоговорной проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать как минимум до 30 июня 2024 года”, — отметил заместитель министра Сергей Деркач.

Детали

Упрощенный режим перевозок начинает действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Чтобы воспользоваться “безвизом” перевозчик должен иметь сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика. Сама машина должна быть стандарта Евро-5 или выше.

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Для транспортных средств низшего класса экологичности также оставят возможность выполнять перевозки. Во время заседания украинско-норвежской Смешанной комиссии украинской стороне удалось договориться о разрешениях на следующий год.

Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 — из/в третьи страны.

Напомним

В июне этого года Украина договорилась о “транспортном безвизе” с Северной Македонией. И согласовала квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.