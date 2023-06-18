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“Транспортний безвіз”: Кубраков представив перспективні проєкти на саміті міністрів транспорту країн G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У рамках саміту в Японії віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков розповів іноземним колегам про виклики, які поставило повномасштабне вторгнення росії перед українською та світовою логістикою, а також представив перспективні проєкти, серед яких "транспортний безвіз". Про це пише УНН з посиланням на Facebook Олександра Кубракова.

“Транспортний безвіз”: Кубраков представив перспективні проєкти на саміті міністрів транспорту країн G7

Цитата 

"Вже є, що показати та запропонувати міжнародним партнерам. Насамперед нам вдалося за короткий проміжок часу перетворити Дунайський портовий кластер на потужний логістичний хаб. Завдяки модернізації портової інфраструктури, днопоглибленню причалів нам вдалося збільшити перевалку в Дунайських портах у 4,5 раза", – зазначив Кубраков.

Деталі

Кубраков зауважив, що Україна розвиває "транспортний безвіз" із Євросоюзом, автомобільну та залізничну прикордонну інфраструктуру, а також логістичний потенціал.

За його словами, Україна, експортоорієнтована країна, змушена була повністю переформатувати свою логістику. До 24 лютого 2022 року через морські порти проходило майже 60% усієї торгівлі, тепер же більша частина експорту та імпорту перевозиться залізницею та автомобільними дорогами.

"Це стало викликом також і для сусідніх країн. Блокування агроекспорту по суші на тлі зернового коридору, що нестабільно працює, могло б обернутися світу продовольчою катастрофою", - додав він.

На його думку, потрібні глобальні рішення та чітка стратегія міжнародної підтримки розвитку альтернативних логістичних маршрутів.

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